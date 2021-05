Inter pas laat langs hekkensluiter Crotone, maar de titel is bijna binnen

Internazionale is bijna kampioen van Italië. De Nerazzurri wonnen met 2-0 bij Crotone en hebben nu veertien punten meer dan Atalanta. Als de ploeg uit Bergamo zondag punten morst bij Sassuolo, is de negentiende landstitel van Inter een feit.

Inter had voor de rust het vizier niet op scherp staan; Romelu Lukaku kopte op de paal en ook Lautaro Martínez raakte het aluminium. Na een drievoudige wissel in de tweede helft kwam het toch goed voor Inter, dat in 2010 voor het laatst kampioen werd.

De vier minuten eerder ingevallen Christian Eriksen opende in de 69ste minuut de score met een schuiver en in de extra tijd tekende Achraf Hakimi voor de 0-2. Voor rodelantaarndrager Crotone is het doek na één seizoen in de Serie A gevallen.

Milan naar tweede plaats

AC Milan schoof voor minstens één etmaal op naar de tweede plaats, al kan Atalanta die zondag weer heroveren. Milan kwam thuis tegen Benevento al na zes minuten op 1-0 dankzij Hakan Calhanoglu. Na precies een uur voetbal bracht Theo Hernandez de eindstand op het bord.