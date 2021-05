Dortmund beëindigt bekersprookje Holstein Kiel en bereikt finale

Borussia Dortmund heeft in de strijd om de DFB-Pokal voor de tiende keer de finale gehaald. In Dortmund versloeg de viervoudig winnaar Holstein Kiel, de nummer vier van de Tweede Bundesliga, met klinkende cijfers: 5-0. De eindstand was bij rust al bereikt.

Kiel had in de kwartfinales Rot-Weiss Essen met 3-0 verslagen, was een ronde eerder na het nemen van strafschoppen te sterk voor SV Darmstadt 98 en had in de tweede ronde gestunt door bekerhouder Bayern München na strafschoppen te verslaan. Een nieuwe stunt zat er nooit in in het Signal Iduna Park.