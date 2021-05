Vitesse blijft Feyenoord voor door late zege op zwaar gehavend PEC

Vitesse blijft voorlopig vierde in de eredivisie. Dankzij een zwaarbevochten zege op het gehavende PEC Zwolle (2-1) blijven de Arnhemmers met nog drie wedstrijden te gaan Feyenoord voor op de ranglijst.

Op aangeven van Oussama Tannane kopte invaller Idrissa Touré ver in de extra tijd de winnende goal binnen, waarna Thomas Lam nog over de bal maaide bij een grote kans op de gelijkmaker.

Lang zat het duel op slot, nadat het door corona geteisterde PEC door een van richting veranderd schot van Jesper Drost plotseling op gelijke hoogte was gekomen. De bezoekers leken eenvoudig stand te houden en schrokken alleen even toen Oussama Darfalou namens de thuisclub hard via de grond tegen de lat kopte.

Debuut Van den Berg

Vitesse had daarvoor verzuimd om afstand te nemen. Halverwege was de stand slechts 1-0, door een goede loopactie van Armando Broja na een steekbal van Thomas Bruns. Verdediger Rav van den Berg ondervond bij zijn eerste wedstrijd in de eredivisie meteen even aan den lijve hoe het er bij de grote mannen aan toe gaat.

De 16-jarige Van den Berg is het broertje van Sepp, die bij het grote Liverpool onder contract staat. De een na jongste debutant uit de clubhistorie, na zijn broer, werd voorafgaand aan de openingstreffer door de snelle Albanees eenvoudig opzijgezet.