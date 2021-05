AZ wint na achterstand bij RKC, maar verliest spits Boadu

RKC strijdt om lijfsbehoud en voetbalde zeker voor de rust prima mee. Richard van der Venne was al dicht bij de 1-0 en met een mooi stiftje opende spits Thijs Oosting, gehuurd van AZ, de score. Niet veel later speelde Calvin Stengs Albert Gudmundssson vrij en de IJslander zette beheerst de 1-1 op het bord.

Een week na de 2-0 nederlaag bij Ajax heeft AZ zich hersteld met een 3-1 zege bij RKC Waalwijk. De Alkmaarders blijven daarmee in het spoor van PSV in de strijd om de tweede plaats in de eredivisie. De zieke Teun Koopmeiners ontbrak bij AZ.

AZ maakte het zich lastig door kansen te missen. Zo liet spits Boadu enkele mogelijkheden liggen. Na een uur was het wel raak dankzij gestuntel van RKC. Melle Meulensteen speelde Anass Tahiri met drie spelers van AZ in zijn rug hard in en de RKC-aanvoerder lanceerde per abuis Boadu. De spits van AZ maakte het koeltjes af.

Pas na een rode kaart van Sow vanwege vermeend natrappen richting Timo Letschert moest de thuisploeg capituleren en reeg AZ de kansen aaneen. Alleen Stengs voegde nog een doelpunt toe. Boadu haalde het einde niet. De spits viel tien minuten voor tijd geblesseerd uit.