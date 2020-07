Inter houdt minieme kans op titel, Sassuolo en VAR geen vrienden

Juventus heeft van de laatste vijf wedstrijden slechts één keer gewonnen. Toch is de ploeg nog steeds favoriet in de titelrace, omdat ook concurrenten Lazio en Internazionale veel punten hebben laten liggen sinds de herstart van de competitie.

Genoa is nog altijd niet veilig. Met nog twee wedstrijden te spelen, staat de ploeg van Lasse Schöne vier punten boven de degradatieplek. Lecce, dat nog over Genoa heen kan op de ranglijst, speelt bovendien nog drie wedstrijden.

Romelu Lukaku kopte na ruim een half uur Inter op voorsprong. Ondanks het overwicht van de bezoekers duurde het tot de 83ste minuut voordat Inter de wedstrijd op slot gooide, via een intikker van Alexis Sánchez. In blessuretijd maakte Lukaku er nog 3-0 van voor Inter.

Genoa, dat net boven de degradatiestreep bivakkeert, had niet veel in te brengen tegen Internazionale, bij wie Stefan de Vrij de hele wedstrijd op de bank bleef.

Internazionale maakt nog steeds kans op de landstitel in Italië. De ploeg won de uitwedstrijd tegen Genoa en nam daarmee de tweede plaats van Atalanta over. De achterstand op Juventus, dat nog een overwinning nodig heeft om de negende titel op rij te grijpen, bedraagt vier punten.

Napoli won met 2-0 van Sassuolo, dat maar liefst vier doelpunten afgekeurd zag worden. De thuisploeg kwam al na acht minuten op voorsprong door een treffer van Elseid Hysaj en had het daarna aan de arbitrage te danken dat Sassuolo niet langszij kwam.

Filip Djuricic (voormalig sc Heerenveen) dacht in de eerste helft al twee keer de gelijkmaker te maken, maar beide keren ging het feest niet door wegens buitenspel.

Ook na de rust belandde de bal twee keer in doel van Napoli, maar tot ongeloof van Sassuolo gingen ook deze treffers niet door omdat er buitenspel aan vooraf was gegaan.

In de blessuretijd maakte Allan de avond nog wat beroerder voor Sassuolo door vlak voor tijd een doelpunt te maken dat níet afgekeurd werd: 2-0.

Mihajlovic baalt van voetbal in coronatijd

Voor Bologna-trainer Sinisa Mihajlovic kan het seizoen niet snel genoeg afgelopen zijn. "Wat we nu aan het doen zijn, is geen voetbal", zei hij tijdens de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Lecce van zondag.

"We spelen om de drie dagen terwijl het ontzettend warm is. Je kunt onder deze omstandigheden niet zeggen hoe goed teams zijn. Ik hoop dat dit seizoen zo snel mogelijk voorbij is, want ik ben voetballen zonder publiek beu."