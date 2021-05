Vaccinatiecampagne in zwaar getroffen India komt moeilijk op gang

Het aantal besmettingen blijft in India rap stijgen. Het virus treft nu ook veel meer twintigers en dertigers dan eerder, en zelfs kinderen en baby's. De regering hoopt het tij te keren met een snellere vaccinatiecampagne. Maar juist daar gaat het mis.

India brak gisteren een triest record, namelijk maar liefst 400.000 besmettingen op één dag. In diezelfde 24 uur stierven ook nog eens 3500 mensen aan de gevolgen van covid. "De situatie in India is rampzalig", vertelt een arts aan Nieuwsuur. "We kunnen niet alles doen wat nodig is. Het is aan politieke leiders, maar ook aan de bevolking te wijten dat het hier steeds slechter gaat."

De Indiase regering hoopt dat een massale vaccinatiecampagne de golf het hoofd kan bieden. Alleen dat loopt nog niet lekker: