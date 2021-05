Fortuna klimt met zege op zwalkend Twente naar linkerrijtje

Fortuna Sittard heeft met een overtuigende 3-0 overwinning op FC Twente goede zaken gedaan in de strijd om een plek in de play-offs voor Europees voetbal. De ploeg van trainer Sjors Ultee klom naar de negende plaats in de eredivisie, terwijl Twente uit het linkerrijtje viel naar de twaalfde plaats.

De zege had hoger uit kunnen vallen, als Fortuna voor het doel wat scherper was geweest. Zo misten Lisandro Semedo en Zian Flemming enorme kansen. Uit een knappe pass van Tesfaldet Tekie schoot Semedo wel raak. Pal voor de rust dacht Dario Dumic de 1-1 te maken. De buitenspelgoal was een van de schaarse oplevingen van het zwalkende Twente.