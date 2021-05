Estafettemannen op 4 x 400 meter en sprintsters snellen naar olympisch ticket

Tony van Diepen - Getty Images

De Nederlandse mannenploeg heeft bij de WK estafette in het Poolse Chorzow de finale bereikt op de 4 x 400 meter. Daarmee verzekerden de Nederlandse atleten zich bovendien van een olympische startbewijs. Na de sterke eerste ronde van Jochem Dobber, die als eerste zijn stokje overgaf aan tweede loper Liemarvin Bonevacia, was Oranje voortdurend in de voorste gelederen te vinden. Ramsey Angela liep in tweede positie toen hij Tony van Diepen lanceerde. De slotloper hield zich tot de laatste 100 meter gedeisd om vervolgens over Zuid-Afrika heen te denderen en in 3.03,03, de snelste tijd van allemaal.

Bonevacia: blij dat ik met de jongens geschiedenis schrijf - NOS

Hetzelfde viertal veroverde begin maart bij de EK indoor in het eveneens Poolse Katowice ook al de Europese titel. Het zal voor het eerst sinds 1980 zijn dat Nederlandse mannen op dit estafettenummer in actie komen op de Olympische Spelen.

WK estafette live bij de NOS De WK estafette zijn zaterdag en zondag vanaf 18.50 uur live te zien bij de NOS, via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Samenvattingen van de races zijn ook te zien in het Sportjournaal op NPO 1, op NOS.nl en in de NOS-app.

De finale is morgen en dan verschijnt ook de Nederlandse vrouwenformatie aan de start. Oranje, dat al zeker was van de Spelen in Tokio, bracht niet de sterkste formatie op de baan, maar ook Eva Hovenkamp, Eveline Saalberg, Lisanne de Witte en Femke Bol snelden probleemloos naar de tweede plaats (3.28,40) en daarmee ook de finale. Dat was vooral te danken aan De Witte die als derde loopster veel verloren terrein goedmaakte en Europees indoorkampioene Bol, die in de afsluitende ronde met een splittijd van 49,81 voor het eerst een 400 meter onder de 50 seconden liet afdrukken. Ook startbewijs voor sprintsters De sprintsters hadden het olympisch startbewijs nog niet op zak, maar ook zij werkten die omissie weg. Het kwartet Jamile Samuel, Dafne Schippers, Nadine Visser en Marije van Hunenstijn maakten geen fouten en wonnen hun race in 43,28. De zege was goed voor een startplek in Tokio.

Estafettevrouwen gaan in de finale meer risico nemen - NOS