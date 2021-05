Volleybalster De Kruijf wint Champions League, Abdelaziz verliest finale

Conegliano was al 63 duels op rij (in alle competities) ongeslagen en ook het door voormalig Oranje-bondscoach Giovanni Guidetti gecoachte Vakifbank boog na bijna 2,5 uur voor de ploeg van De Kruijf.

Volleybalster Robin de Kruijf heeft met Conegliano de Champions League gewonnen. De Italiaanse club was in een thriller met 3-2 (22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12) te sterk voor viervoudig winnaar Vakifbank uit Istanbul.

Het is de eerste keer in de 61-jarige historie van de Champions League dat een Poolse ploeg de titel pakt.

Kozle (in 2003 al eens derde) had op weg naar z'n eerste finale onder andere gewonnen van titelverdediger Civitanova en zesvoudig CL-winnaar Zenit Kazan.

Trentino won de Champions League in 2009, 2010 en 2011 en was verliezend finalist in 2016. Dit seizoen deed het mee op een wildcard, maar haalde toch weer de finale.

Dat was voor een groot deel te danken aan Abdelaziz, die begon de finale als topscorer van de Champions League met 188 punten.

De Oranje-international voegde er daar in de finale nog eens 21 aan toe. Daarmee was hij ook in deze wedstrijd de topscorer, maar het was niet genoeg voor de zege.

In aanloop naar de finale spraken we met Adbelaziz, die vertelde liever te winnen dan veel punten te scoren: