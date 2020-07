'OM staakt onderzoek naar slachthuizen door traagheid NVWA'

Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar misstanden bij slachthuizen in Noord-Nederland per direct gestaakt, meldt RTL Nieuws. Drie slachthuizen werden ervan verdacht dat ze zieke dieren hebben vervoerd en geslacht, maar het duurde te lang voordat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) met bewijsstukken kwam.

Daardoor zou het onderzoek "onredelijk lang" gaan duren, zegt het OM tegen RTL Nieuws. "Ondanks dat we wel weten dat er dingen gebeurd zijn die niet hadden mogen gebeuren." Zo zou er gefraudeerd zijn, waardoor het vlees van zieke dieren in de winkel kon komen. Een strafzaak is nu definitief van de baan.

Hoogeveen

Het onderzoek begon in 2018, toen er een inval werd gedaan bij een slachthuis in Hoogeveen. De NVWA nam toen de administratie in beslag. Ook twee andere slachthuizen in het noorden van het land werden in het onderzoek betrokken, maar het OM zegt dat de NVWA te veel tijd nodig had om informatie aan te leveren.

"Hier zijn we niet tevreden over", zegt een OM-woordvoerder. "We starten geen onderzoek om met niks te eindigen, want het kost veel tijd en energie." De NVWA kan tegenover RTL Nieuws niet verklaren waarom het allemaal zo lang duurde. Een woordvoerder zegt dat dat wordt uitgezocht en dat er maatregelen zullen worden genomen.

De NVWA ligt al jaren onder vuur omdat het toezicht op de vleessector, met name in het noorden van het land, tekort zou schieten. Begin dit jaar trok de organisatie Varkens in Nood daarover opnieuw aan de bel.