Zeker tien kinderen doodgedrukt, blijkt na autopsie ramp Israël

Minstens tien van de 45 mensen die gisteren door verdrukking omkwamen bij een joods religieus feest in Noord-Israël waren kinderen. De slachtoffers waren behalve Israëlisch ook Canadees, Amerikaans en Argentijns, blijkt na identificatie van de meeste mensen.

Van 32 van de 45 doodgedrukte mensen is inmiddels de identiteit bekend, schrijven Israëlische media. Het jongste slachtoffer is een 9-jarige jongen. Twee families hebben elk twee kinderen verloren bij de ramp in de nacht van donderdag op vrijdag. Zestien gewonden liggen nog in het ziekenhuis, drie van hen zijn er slecht aan toe.

'Uitgegleden'

Bij de viering van Lag Baomer brak door nog onbekende oorzaak paniek uit onder duizenden orthodoxe joden. Sommige ooggetuigen zeggen dat de chaos ontstond nadat een aantal mensen in de smalle straatjes van een trap viel. Het zou glad zijn geweest op de trappen en vloer vanwege gemorste drankjes.

Via sociale media kwamen deze beelden van het incident naar buiten: