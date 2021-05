Belgische politie grijpt in bij illegaal feest La Boum 2, sfeer blijft grimmig

In Brussel heeft de politie het Ter Kamerenbos ontruimd. In dat park waren in de loop van de middag circa 2000 mensen bijeengekomen voor de tweede editie van het illegale feest La Boum. Na de ontruiming wierpen verspreide groepjes barricaden op met boomtakken. Ook in omliggende straten verspreidden zich groepjes.

De sfeer is volgens De Morgen "bijzonder grimmig". Een deel van de massa heeft zich naar een nabijgelegen veld verplaatst waar een groot vuur is gestookt van hout en afval. Een paar honderd demonstranten in volledig zwarte kleding en met een zwarte kap over hun hoofd spelen daar een kat-en-muisspel met de politie.

De toegangen naar het park worden gebarricadeerd en de politie zet traangas in om de onruststokers te verjagen.

Rookbommetjes

De politie ging omstreeks 17.30 uur tot ontruiming over wegens het "niet naleven van de sanitaire maatregelen". Daarvoor was de spanning al flink opgelopen. Er waren vechtpartijtjes tussen verschillende groepen, er werden rookbommetjes gegooid en politieagenten werden bekogeld met stokken en stenen.

De politie greep met honderden agenten, waterkanonnen en paarden in: