Luiten gaat toch naar Verenigde Staten voor majortoernooi

Golfer Joost Luiten neemt toch deel aan het PGA Championship, dat van 6 tot en met 9 augustus wordt gehouden in Californië. Luiten heeft dat besloten, omdat de coronaregels versoepeld zijn en hij dus niet in quarantaine moet.

De 34-jarige Luiten zei maandag af te zien van deelname vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in Californië en de verplichting twee weken in quarantaine te gaan voor het majortoernooi.

"Dat de quarantaineregel niet meer van toepassing is, verandert de zaak", zegt Luiten nu. "Ik kan daar nu in één week in de bubbel het toernooi spelen en weer weg in plaats van daar twee extra weken rondhangen en wachten totdat het toernooi begint.".

Het PGA Championship in San Francisco, dat eerst in mei gehouden zou worden, is het eerste majortoernooi van het jaar. Luiten deed in 2012 voor het eerst mee in San Francisco en werd toen 21ste, zijn beste prestatie op de vier majors.

Voor hij afreist naar de Verenigde Staten, speelt Luiten nog het Hero Open in Birmingham. Dat toernooi wordt van 30 juli tot en met 2 augustus gehouden.