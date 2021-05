Na twee afgekeurde goals Suárez komt Atlético met schrik vrij bij Elche

Atlético Madrid staat met nog vier duels te gaan nog steeds alleen aan kop in Spanje. Kleine kanttekening is dat het volgende week op bezoek moet bij Barcelona en de drie achtervolgers met een wedstrijd tegoed de druk op de ranglijst nog flink kunnen opvoeren in de spannende titelstrijd.

Het bezoek aan Elche werd met veel geluk in winst omgezet (0-1). Fidel Chaves schoot een penalty tegen de paal, in de laatste minuut van de wedstrijd.

Atlético kreeg het steeds moeilijker, zeker nadat de verkregen voorsprong na een van richting veranderd schot van Marcos Llorente maar niet werd uitgebouwd. Luis Suárez, die na een spierblessure voor het eerst na vier weken weer kon starten, zag twee doelpunten vanwege buitenspel worden afgekeurd.

Penalty teruggedraaid

Vlak voor rust leek de Uruguayaan te mogen aanleggen vanaf de stip, maar op advies van de VAR werd de beslissing van de scheidsrechter om een strafschop te geven weer teruggedraaid.

Real Madrid speelt later op de avond nog thuis tegen Osasuna. Barcelona gaat zondag op bezoek bij Valencia, Sevilla ontvangt maandag Athletic Club.