Dubbel gevoel bij deelnemers testevenementen: 'Blijkt voor ons geen oplossing'

De (eerste) pilot met testevenementen is afgerond. De afgelopen weken gingen 140.000 mensen met een negatieve testuitslag op zak naar onder meer de dierentuin, het casino, een eredivisiewedstrijd, poppodium, monument of museum. De maand was volgens organisatie Testen voor Toegang een succes, maar de reacties van partijen die hun deuren hebben geopend zijn wisselend. "Het is heel positief dat je weer gasten mag verwelkomen, en ook fijn voor het personeel om weer het geluid van een gevuld pretpark te horen", zegt een woordvoerder van attractiepark Hellendoorn. "Maar we hebben heel duidelijk gezien dat de testbereidheid - zeker onder onze doelgroep van gezinnen - dusdanig laag is, dat het voor ons geen oplossing blijkt." Het park verkocht niet alle kaarten die beschikbaar waren. Het was niet de enige locatie die hier last van had: van de 200.000 testen die beschikbaar waren gesteld voor deze proef, werden 60.000 niet gebruikt. Van de 140.000 mensen die zich wel lieten testen, bleken 300 mensen (0,2 procent) besmet met het coronavirus. Zij konden dus niet naar het uitje. Testen voor Toegang en Lead Healthcare, het bedrijf dat de testen uitvoerde, zijn blij. "De systemen functioneren. Er waren een aantal opstartproblemen, bijvoorbeeld it-storingen, maar die hebben we opgelost", zegt een woordvoerder van Testen voor Toegang. "Het testen functioneert en kan helpen om de samenleving langzaam te heropenen."

De pilot Testen voor Toegang duurde van 7 april tot gisteren. Bij de pilot werd gekeken naar de werking van toegangstesten in de praktijk. Een bezoeker moest van tevoren negatief getest zijn om ergens naar binnen te kunnen. In totaal zijn 464 uitjes georganiseerd. Op alle locaties golden de coronaregels, zoals afstand houden. Naast Testen voor Toegang worden ook Fieldlab-evenementen georganiseerd; daar wordt ook onderzoek gedaan naar gedrag.

Lead Healthcare zegt dat de uitvoering "hartstikke goed" is gegaan. "Het publiek in de teststraten was blij om eindelijk weer iets leuks op een veilige manier te kunnen doen." Toch viel de testorganisatie wel iets op. "Er is een bepaalde groep mensen die het niet nodig vindt om te laten testen. Zij vinden het niet waard in relatie tot het uitje." Dat zagen ook musea die hun deuren openden. "Het lijkt erop dat het testen voor bezoekers een drempel kan zijn", zegt een woordvoerder van de Museumvereniging. Tijdens de pilot werden van de 37.000 beschikbare kaarten voor musea maar 16.000 stuks verkocht. 'Heropening zonder sneltest' De Museumvereniging pleit daarom voor heropening van de musea zonder verplichte sneltest. Ook de Vereniging voor Dierentuinen pleit daarvoor. "Ook zonder sneltest kan je op een veilige manier de dierentuin bezoeken", zegt een woordvoerder. "Zeker abonnementhouders zitten hier niet op te wachten." Samen met de Club van Elf, een organisatie van 24 attractieparken en dierentuinen, heeft de vereniging een protocol waarin staat hoe de parken open kunnen zonder testen. "Met onder meer reserveren en een beperkt aantal mensen in de parken." Ook voor een bezoek aan de monumenten ligt er een protocol klaar, zónder sneltesten, zegt directeur Marlo Reeders van de Nationale Monumenten Organisatie. De monumenten staan er '50/50' in, zegt ze. "Je moet wat, om ervoor te zorgen dat het culturele leven beleefd kan worden. Daarom zouden we er misschien wel voor openstaan om nogmaals aan een pilot mee te doen, mits de opening van doorstroomlocaties nog niet in zicht is. Maar of het de juiste oplossing is, is maar de vraag."

Uit onderzoeken van het RIVM, I&O Research en TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dat tussen de 18 en 34 procent van de respondenten tegen een testsamenleving of coronapaspoort is. Volgens het Hart van Nederland-panel is bovendien driekwart van de Nederlanders tegen een eigen bijdrage van (maximaal) 7,50 euro per testbewijs, zoals het kabinet voorstelt.