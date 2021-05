Drukke winkelstraten na versoepelingen, veel Duitsers in grenssteden

De eerste zaterdag waarop winkelen weer mogelijk was zonder afspraak, heeft in veel steden gezorgd voor drukte. In Eindhoven werd het zo druk dat de gemeente mensen opriep niet meer naar de binnenstad te komen. Ook Hilversum vroeg mensen op een ander moment te komen winkelen.

In Amsterdam werd voor het eerst in maanden weer eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat en op de Nieuwendijk. Ook op Plein 40-45 in stadsdeel Nieuw-West was het erg druk. Amsterdam riep mensen op niet meer naar deze drukke plekken te komen, maar op de meeste plekken was het volgens de gemeente goed beheersbaar of "gezellig druk".

In Groningen werd door de gemeente vanwege de grote toeloop van mensen eenrichtingsverkeer ingesteld in de Herestraat. Rotterdam, Den Haag en Utrecht meldden dat de drukte goed was te overzien.

Duitse 1 mei-bezoekers

Enschede had te maken met veel Duitse bezoekers, constateerde binnenstadmanager Duco Hoek bij RTV Oost. De terrassen zaten vol en het was erg druk op de markt. Volgens Hoek was dit te verwachten; het was de eerste weekenddag dat mensen weer zonder afspraak konden winkelen, de terrassen waren weer open en het bleef grotendeels droog. Daarbovenop waren in Duitsland vrijwel alle winkels, inclusief supermarkten, gesloten vanwege de Dag van de Arbeid.

Niet iedereen in Enschede is blij met de massale komst van de Duitsers: