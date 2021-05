Drukke winkelstraten in eerste weekend na versoepelingen, veel Duitsers in grenssteden

Het is de eerste zaterdag waarop winkelen weer mogelijk is zonder afspraak. Dat is in de winkelstraten in de grote steden duidelijk te merken.

De gemeente Eindhoven heeft mensen opgeroepen niet meer naar de binnenstad te komen, omdat het er te druk is. Ook Hilversum vraagt mensen op een ander moment te komen winkelen.

In Amsterdam is voor het eerst in maanden weer eenrichtingsverkeer ingesteld in de Kalverstraat en op de Nieuwendijk. Ook op Plein 40-45 in stadsdeel Nieuw-West is het erg druk, meldt de gemeente. De gemeente roept mensen op niet meer naar deze drukke plekken te komen, maar op de meeste plekken is het goed beheersbaar of "gezellig druk".

Ook in Groningen heeft de gemeente vanwege grote drukte eenrichtingsverkeer ingesteld in de Herestraat. Rotterdam, Den Haag en Utrecht melden dat de drukte nog goed is te overzien.