Thomas glijdt op meters voor finish onderuit, Woods pakt dagzege en leiderstrui

Michael Woods is met nog één etappe te gaan de nieuwe leider in de Ronde van Romandië. In een sprintduel met Geraint Thomas om de dagzege trok de Canadees aan het langste eind omdat Thomas onderuitging.

Met nog enkele tientallen meters te gaan voor de finish van de koninginnenrit wilde de Brit op de pedalen gaan staan om met Woods de strijd aan te gaan. Daarbij haalde hij echter ook een hand van het stuur, waardoor hij uit balans raakte en viel.

Daardoor ging niet alleen de dagzege maar ook de eventuele leiderstrui aan de renner van Ineos voorbij, want ook Ben O'Connor kon hem nog passeren. Thomas werd nog derde en heeft, met nog een tijdrit voor de boeg, als nummer twee in het klassement een achterstand van elf seconden op Woods.