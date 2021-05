Winnend Heracles kijkt met interesse naar Sittard • Petrovic geveld door hernia

Het is niet veel soeps in Almelo, waar we een kansje hebben gezien voor Rai Vloet. En zojuist zagen we een grote kopkans voor Robin Pröpper, die bij een corner directe tegenstander Danny Post onder de bal door ziet gaan, waardoor hij vrij kan inkoppen. Maar helaas, Pröpper mikt te hoog.

En zo hebben hebben we aan beide kanten nog geen poging op het doel mogen noteren. Kortom, het is hoog tijd voor iemand die de ban kan breken. Iemand als Davy Klaassen bijvoorbeeld. Niemand maakte dit seizoen meer belangrijke goals voor Ajax dan Klaassen, becijferde Opta Sports. De 'Mister 1-0' is zijn transfersom van ruim tien miljoen euro ruimschoots waard gebleken voor de Amsterdammers.

