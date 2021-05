Utrecht nog niet klaar met Willem II • Touré verlost Vitesse • AZ verslaat RKC

Anass Tahiri staat bekend om zijn prima balbehandeling. Maar als hij van een meter of drie hard in de voeten wordt gespeeld door Melle Meulensteen met drie spelers van AZ in zijn rug is ook Tahiri kansloos. Myron Boadu profiteert, gaat alleen op het doel af en schuift de bal simpel in het doel van RKC.

De voorsprong is logisch, want sinds het eerste kwartier is er nog maar een ploeg die voetbalt in Waalwijk.

RKC Waalwijk - AZ 1-2