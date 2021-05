Ga er maar eens goed voor zitten: bomvol voetbalavondje begint in Almelo

Middenmoter Heracles speelt een sleutelrol in de strijd tegen degradatie: twee weken geleden won het met 4-0 van Willem II, afgelopen weekend ging de ploeg in extremis onderuit bij FC Emmen.

En nu wacht dus VVV0-Venlo, dat zelf al ruim drie maanden niet meer heeft gewonnen in de eredivisie. De laatste zege van VVV was wel een opmerkelijke: op 27 januari won VVV thuis met 4-1 van Vitesse, dankzij vier treffers van Gerogios Giakoumakis.

Goed nieuws dus dat de Griekse spits weer terug is in de ploeg, al kwakkelt hij in de warming-up duidelijk met zijn hamstring. En ook de terugkeer van Zinédine Machach, destijds goed voor drie van de vier assists, is goed nieuws voor de Venlonaren.