Bakis duwt ploeterend VVV met tweede dieper in moeras • Petrovic geveld door hernia

De eerste kans van de wedstrijd in Almelo was zojuist voor Rai Vloet na fout in de opbouw bij VVV. Tristan Dekker geeft de bal zomaar weg, waardoor Vloet de hoek kan uitzoeken. Maar hij wacht iets te lang en dus kan Dekker zijn voet nog tegen de bal zetten.

Het is behoorlijk rommelig in de openingsfase trouwens. We hebben het fluitje van scheidsrechter Björn Kuipers al veel gehoord in het lege stadion en dat zegt ook wel iets. Laten we maar zeggen dat het de spanning is.

Heracles Almelo - VVV-Venlo 0-0