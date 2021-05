AZ weer naast RKC • Broja brengt Vitesse op voorsprong • Fortuna ruim langs Twente

AZ is de nummer drie en RKC staat veertiende in de eredivisie. Maar in de eerste tien minuten in Waalwijk is de underdog de betere. De beste kans van de wedstrijd was zojuist voor Richard van der Venne, die vrijgespeeld werd door AZ-huurling Thijs Oosting na een glijpartij van Timo Letschert.

Marco Bizot kreeg zijn hand nog tegen de bal en voorkwam zo de 1-0.

RKC Waalwijk - AZ 0-0