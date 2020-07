Van Wonderen ziet flarden van 'de Douglas van Twente' terug bij Eagles

Go Ahead Eagles heeft de eerste groepstraining in aanloop op het nieuwe seizoen achter de rug. Op een van de spelers zal coach Kees van Wonderen extra goed hebben gelet. Douglas, die bij de Eagles zijn carrière weer tot leven wil wekken.

De 32-jarige centrale verdediger is als proefspeler aangesloten bij de club uit de eerste divisie. Van Wonderen is positief over de kansen van Douglas om een contract af te dwingen. "Als je iets heel graag wilt, dan lukt het je ook. Ik schat het wel hoog in."

Van Wonderen kent de verdediger goed. De huidige hoofdcoach in Deventer was assistent-trainer van FC Twente toen Douglas er onder contract stond.

De geboren Braziliaan was een van de steunpilaren in de kampioensploeg van FC Twente in 2010. Hij liet zich naturaliseren tot Nederlander en werd opgeroepen voor Oranje, maar tot een debuut kwam het niet.

"Je ziet al wel flarden van wat ik toen bij Twente ook heb gezien", zegt Van Wonderen over zijn eerste indruk van de verdediger. Tegelijkertijd houdt hij een flinke slag om de arm. "Hij moet eerst weer in oude doen komen. Hij moet op gewicht komen, fit worden en het vol kunnen houden."