City neemt bij Crystal Palace volgende horde; Liverpool kan titelstrijd beslissen

Manchester City heeft met nog vier duels te gaan zijn zevende landstitel nagenoeg binnen. De ploeg won met 2-0 bij Crystal Palace en heeft nu dertien punten voorsprong op stadgenoot Manchester United. Als United zondag thuis van Liverpool verliest (aftrap 17.30 uur), is City kampioen.

City begon het duel zaterdag met Nathan Aké, die de hele wedstrijd speelde, en zonder Phil Foden, Kevin De Bruyne, Rihad Mahrez en Ilkay Gündogan. De ploeg werd voor rust amper gevaarlijk en kwam goed weg bij een kans voor Christian Benteke namens Crystal Palace.

Na rust opende Sergio Agüero dan toch de score met een heerlijke dropkick en twee minuten later al verdubbelde Ferran Torres de marge. City was los en Raheem Sterling raakte al snel na de tweede treffer de paal. Ook Joao Cancelo (over) en opnieuw Sterling (naast) waren nog dicht bij de 3-0.

Riedewald gewisseld, Van Aanholt op de bank

Bij Crystal Palace, dat met elf punten boven de degradatiestreep vrijwel zeker is van lijfsbehoud, werd Jairo Riedewald na een uur spelen naar de kant gehaald en zat Patrick van Aanholt het hele duel op de bank.