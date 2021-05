5836 nieuwe besmettingen, gemiddeld daling

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 5836 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1966 minder dan gisteren. Het cijfer is vertekend, zo laat het RIVM weten, want er heeft zich een storing voorgedaan in het ict-systeem van de GGD.

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: afgelopen week werden gemiddeld 7027 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 15 procent minder dan een week eerder. Ook dit cijfer wordt uiteraard enigszins beinvloed door de storing.