Brand in zonnepanelen flat Dordrecht, deel bewoners geëvacueerd

De brandweer had een flinke kraan nodig om de brandhaard boven de negende verdieping te kunnen blussen:

Op het dak van een flat in Dordrecht heeft vanmiddag brand gewoed, waarbij de vlammen uit de zonnepanelen en de dakbedekking sloegen.

De brandweer had opgeschaald naar 'zeer grote brand' en mensen gevraagd hulpdiensten de ruimte te geven. Zo'n dertig brandweerlieden hebben geblust en ondersteuning geboden.

Nu wordt er nageblust. "We zijn voorlopig nog wel even bezig. En daarna volgt uiteraard het onderzoekstraject, dat zal moeten uitwijzen wat de oorzaak was.