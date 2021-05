Inbraak blijkt luidruchtige vrijpartij te zijn

De politie van Utrecht ging vannacht af op een melding van een woninginbraak maar stuitte op een luidruchtig potje dierenliefde.

Een bewoner van Vleuten dacht dat dat er in zijn woning werd ingebroken. De melder had gehoord, schrijft de politie op Instagram, dat iemand de deur probeerde in te trappen en dacht hierbij iemand met een witte jas te hebben gezien.

Meerdere politieauto's, een hondengeleider en een helikopter werden ingezet om de inbreker op heterdaad te betrappen. De agenten troffen echter een ander soort daad aan. Namelijk twee zwanen die aan het paren waren. Volgens iemand in de straat ging het er luidruchtig aan toe en botsten de zwanen al doende ook tegen een muur.

Toen de spanning eenmaal uit de lucht was, konden de wegen van politie, buurtbewoners en zwanen zich weer scheiden.