Snelle Verstappen klaar voor strijd met Hamilton en Bottas in kwalificatie

Max Verstappen lijkt bij de Grand Prix van Portugal klaar om zaterdagmiddag een topresultaat neer te zetten in de kwalificatie. De Red Bull-coureur was in Portimão de snelste in de derde vrije training.

Vrijdag had Verstappen in zowel de eerste als tweede training nog de tweede tijd genoteerd, achter respectievelijk Valtteri Bottas en Lewis Hamilton.