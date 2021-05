Mercedes deelt tik uit aan klagende Verstappen: 'Het circuit is verknald'

Valtteri Bottas heeft bij de Grand Prix van Portugal poleposition gegrepen. De Fin van Mercedes was in de kwalificatie 0,007 seconde sneller dan nummer twee en ploeggenoot Lewis Hamilton, die verzuimde zijn honderdste pole te veroveren.

De druiven waren overigens extra zuur voor Verstappen. Hij reed in de derde kwalificatiesessie weliswaar de snelste ronde, maar zijn tijd werd ongeldig verklaard. Hij nam bocht vier op het circuit iets te wijd, waardoor hij met zijn bolide buiten de baan kwam.

Weinig grip

Verstappen gaf eerder in dit raceweekend aan moeite te hebben met de grip van de RB16B op het circuit. "De lay-out van de baan is geweldig, maar ze hebben het asfalt vorig jaar vernieuwd en dat heeft het circuit verknald. Er is geen grip. Dit circuit hoorde bij mijn drie favorieten, maar door de nieuwe asfaltlaag is dat verleden tijd."

De knop moet echter snel om, beseft Limburger. En dat kan ook. "P1 was mogelijk geweest, want mijn eerste ronde was goed. En de omstandigheden zijn natuurlijk voor iedereen gelijk. Alleen werkt het voor mij gewoon niet. Maar het is wat het is."

Zeventiende pole voor Bottas, Vettel onderscheidt zich

Bottas zal voor de zeventiende keer in zijn loopbaan op poleposition starten. Hij deed dit voor het laatste bij de Grand Prix van Bahrein in december 2020.

"Fijn om na de crash op Imola zo terug te slaan", refereerde de Fin aan de race van twee weken geleden. " Ik heb hard gewerkt om de teleurstelling van de vorige race te verwerken en ben weer fris en 100% gemotiveerd. Maar morgen is de dag waar het om draait. Het is een erg lastig circuit. Degene die er het beste mee om kan gaan wint de race."

Voor Sebastian Vettel viel er eindelijk ook weer eens wat te lachen. De viervoudig wereldkampioen van Aston Martin haalde voor het eerst in zestien races weer eens de laatste kwalificatiesessie en start zondag vanaf de tiende plaats.

De Grand Prix van Portugal start zondag om 16.00 uur.