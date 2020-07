Blessure Mbappé minder ernstig dan verwacht, maar duel met Atalanta onzeker

De blessure van Kylian Mbappé is serieus, maar minder ernstig dan verwacht. Hoewel de aanvaller van Paris Saint-Germain geen scheur in de enkelbanden lijkt te hebben, is meespelen in de kwartfinales van de Champions League hoogst onzeker. Binnen drie dagen hoopt de Franse topclub meer duidelijk te kunnen geven.

Mbappé werd in de finale van de Coupe de France (1-0 winst) door Saint-Étienne-verdediger Loïc Perrin al in de eerste helft uit de wedstrijd geschopt. De 21-jarige international raakte geblesseerd aan de rechterenkel, verliet met tranen het veld en liep na de wedstrijd op krukken.

Volgende week vrijdag speelt PSG de finale van het andere bekertoernooi, de Coupe de la Ligue. Over tweeënhalve week, op 12 augustus, staat de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta op het programma. Dat toernooi wordt van 7 tot en met 23 augustus in Portugal in sneltreinvaart afgewerkt. De wedstrijden worden over één duel beslist.

Voor Paris Saint-Germain is het erg belangrijk om Mbappé er dan weer bij te hebben. De Champions League-winst staat immers al jaren hoog op het verlanglijstje van de club. Vorig jaar en het seizoen daarvoor werd PSG vroegtijdig uitgeschakeld. Beide keren (tegen Real Madrid en tegen Manchester United) ontbrak sterspeler Neymar wegens een blessure.

Bekijk hier de samenvatting van Paris Saint-Germain tegen Saint-Éttienne: