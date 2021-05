Korstanje zwemt naar Nederlands record op 100 vlinder

Zwemmer Nyls Korstanje heeft op de tweede dag van testwedstrijden in Eindhoven het Nederlands record op de 100 meter vlinderslag verbeterd. Hij tikte aan na 51,65 en was daarmee 0,10 sneller dan de oude toptijd die Joeri Verlinden in 2016 had gezwommen bij de Olympische Spelen in Londen.

De 22-jarige Korstanje voldeed met zijn tijd ook aan de olympische limiet van 51,92, maar de wedstrijden in Eindhoven gelden niet als meetmoment. Bij de EK langebaan in het Hongaarse Boedapest, van 17 tot en met 23 mei, krijgt de zwemmer alsnog de kans een ticket voor Tokio te veroveren.

Korstanje miste drie weken geleden tijdens de olympische kwalificatiewedstrijden in Eindhoven de olympische limiet nog op eenhonderste van een seconde. "Officieel heb ik hier niks aan", verklaarde hij zaterdag na zijn goede race.

"Ik moet me later deze maand in Boedapest kwalificeren door daar de limiet te zwemmen. Dit resultaat geeft natuurlijk wel aan dat het erin zit. In de training liet ik het al zien en nu komt het in de wedstrijd eruit. Het is onwerkelijk."

Kamminga

Arno Kamminga liet gisteren ook van zich spreken bij de testwedstrijden. Hij dook als tweede zwemmer ooit op de 100 meter schoolslag onder de 58 seconden. Hij tikte aan in een sensationele tijd van 57.90.

Alleen de Brit Adam Peaty was ooit sneller op de langebaan. De olympisch kampioen van 2016 is houder van het wereldrecord met 56.88.