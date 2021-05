Klaassen, de witte motor die Ajax sterke botten en scherpe tanden geeft

Davy Klaassen op de training bij Ajax - Ajax

Davy Klaassen, de witte motor. Vrij naar de alom bekende reclameslogan waarin het oer-Hollandse glas melk wordt aangeprezen. Goed voor de botten en het gebit, zoals destijds werd gesteld. En dat is Klaassen voor Ajax dit seizoen. Met een slok aan ervaring draagt de middenvelder bij aan het sterke geraamte van de ploeg, om daarbij ook op belangrijke momenten zijn scherpe tanden te laten zien. Mister 1-0 Niemand maakte dit seizoen meer belangrijke goals voor Ajax dan Klaassen, becijferde Opta Sports. De 'Mister 1-0' is zijn transfersom van ruim tien miljoen euro ruimschoots waard gebleken voor de Amsterdammers.

"Ik heb me leren focussen op andere dingen", zei hij bij zijn terugkeer, in oktober vorig jaar, over zijn drie buitenlandse jaren. Teleurstellend bij Everton, bikkelend bij Werder Bremen. Avonturen die hem sterker maakten, completer als voetballer. Klaassen is niet alleen meer aanvallende middenvelder, maar kan ook uit de voeten in een controlerende rol. Die veelzijdigheid heeft hem ook een terugkeer in Oranje bezorgd. Onder het bewind van Frank de Boer, die in diverse functies als een rode draad door Klaassens carrière loopt. De Boer kent Klaassen al vanuit de Ajax-jeugd als jongen die de bal wil hebben. "Gewoon lekker spelen", zoals de middenvelder dat zelf omschrijft. Mooie cijfers En dat vertaalt zich in mooie cijfers. Zo maakte Klaassen acht keer de openingstreffer, waarvan vijf in de eredivisie. En zeven van zijn elf competitiegoals waren op momenten dat de ploeg ze ook hard nodig had, doelpunten die Ajax de gelijkmaker of een voorsprong opleverden. "Ik probeer gewoon zo vaak mogelijk op de goede plek te staan", is Klaassen daar zelf nuchter over. "Ik weet dat de jongens hem daar neer kunnen leggen. Dat is een fijne wisselwerking."

Na FC Utrechts Sander van de Streek heeft Klaassen dit seizoen van alle middenvelders de meeste balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied. Kanttekening daarbij is dat Utrecht voorin veel rouleert, waardoor Van de Streek vaak in de spits speelt. In tegenstelling tot Klaassen, die op zijn beurt juist vaker wat naar achteren wordt geschoven. Klaassen staat niet alleen verdacht vaak op de goede plek, zijn rendement is eveneens indrukwekkend. Als we de vele rake penalty's van Georgios Giakoumakis, Teun Koopmeiners en Danilo wegstrepen, ziet alleen AZ-spits Myron Boadu een hoger percentage van zijn pogingen in een doelpunt resulteren. Een ander bijzonder feitje is de passnauwkeurigheid. Als het veld in drie zones wordt verdeeld, scoort geen enkele speler beter dan Klaassen met ballen in de voeten van een ploeggenoot in de meest aanvallende zone. Klaassen leverde buiten zijn twee directe assists ook zeven zogeheten voorassists (de pass voorafgaand aan de beslissende voorzet). Thuis in Amsterdam En dat is dus dat "lekker spelen", zoals hij het zelf noemt. Na drie seizoenen is de voetballer Klaassen weer thuis in Amsterdam, waar gevoetbald wordt volgens de filosofie die hem het meeste aanspreekt.

"Ik ben niet voor de beker teruggekomen, maar ik ben wel teruggekomen om prijzen te winnen", zei hij na het binnenhalen van de eerste hoofdprijs. Tegen FC Emmen hoopt Klaassen de tweede van het seizoen op zijn palmares bij te kunnen schrijven. Ruimte voor verbetering Succesvol warmgedraaid op eigen bodem, kan Klaassen de lat voor zichzelf de komende maanden weer wat hoger leggen. Want er is ook nog een hoop terrein te winnen. "Ik heb andere kanten van mezelf ook ontwikkeld", blikt hij terug op zijn tijd bij Werder Bremen, waarmee hij ternauwernood ontsnapte aan degradatie uit de Bundesliga. En als het daar even niet liep, werd vaak overgeschakeld naar plan B. Van Klaassen werd noeste arbeid verwacht. "Het is alleen maar goed geweest dat ik ook op die positie kan spelen." Hard werken, Klaassen is er naar eigen zeggen niet vies van. Om ook tegen de absolute topploegen punten te pakken, gelden andere wetten. Met complimenten voor mooi voetbal koop je niks, bleek dit seizoen in Europa.

Enkel twee overwinningen op FC Midtjylland waren te weinig om met Ajax de groepsfase van de Champions League te overleven, met een relatief bescheiden bijdrage van de blonde routinier. Maar misschien was het ook nog te kort na zijn terugkeer in Amsterdam om te oordelen. Ook zijn rentree in Oranje past niet in de lijn die hij bij Ajax heeft ingezet, door minder betrokkenheid bij goals, vele gemiste kansen en slordiger passing. Klaassen is de witte motor in de Hollandse wei die de eredivisie heet. Maar in navolging van Dusan Tadic en Daley Blind schept hij door zijn goede prestaties op vaderlandse bodem nu wel de verwachtingen dat hij ook op een hoger niveau zijn elftal aan de praat krijgt.