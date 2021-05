Deel van pand Amsterdamse Nieuwendijk ingestort, panden ontruimd

Een gedeelte van een pand aan de Amsterdamse Nieuwendijk is ingestort. De brandweer heeft uit voorzorg een pand ernaast en een ertegenover ontruimd.

De instorting, van een gedeelte van de achtergevel en van een verdieping, gebeurde tijdens werkzaamheden. De drie mensen die aan het werk waren, zijn het pand uitgegaan, zegt een brandweerwoordvoerder. Zo'n tien mensen zijn opgevangen op een nabijgelegen plek.

"Voor zover we weten, is niemand gewond geraakt. Maar we konden er niet in." De gemeente gaat nu bekijken of het pand stabiel is of niet, en wat er verder moet gebeuren.

Hoofddraagconstructie

"We sluiten niet uit dat er iets mis is gegaan tijdens de werkzaamheden. Het ligt voor de hand, maar dat kunnen we nog niet met zekerheid zeggen."

De omvang van de schade is nog niet bekend. Maar volgens de woordvoerder gaat het om de hoofddraagconstructie. "Dat heb je niet zomaar hersteld."

Een deel van de straat, tussen de Martelaarsgracht en de Engelsesteeg, is afgesloten. Ook het autoverkeer ondervindt hinder, het tramverkeer kan wel door.