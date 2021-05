Mooie cijfers maken Abdelaziz nog geen volleyballende Cruijff: 'Eerst wat winnen'

In de Champions League was hij al goed voor 188 punten. Dat deed zelfs Wilfredo León, de Cubaans-Poolse superster en veelvuldig kampioen in het volleybal die ook in de Italiaanse competitie speelt, hem niet na.

Zijn cijfers over het gehele seizoen zijn indrukwekkend. Abdelaziz werd topscorer in de reguliere Italiaanse competitie; hij maakte gemiddeld 5,5 punt per set en 442 punten in totaal.

Zaterdagavond staat Abdelaziz met Trentino in de finale van de Champions League, het - net als in het voetbal - belangrijkste Europese clubtoernooi. En op de weg daarnaartoe liet de Nederlandse aanvaller zich al volop gelden. In beide halve finales werd hij uitgeroepen tot MVP, de meest waardevolle speler.

"Ik mag niet klagen, het is goed gegaan", beaamt Abdelaziz. "Maar we missen nog wel een prijs met het team. In de Italiaanse competitie zijn we eruit gegaan in de halve finales (van de play-offs om het landskampioenschap, red.) en hetzelfde geldt voor de beker. Nu hebben we kans op een prijs. Dat zou het seizoen helemaal mooi maken."

"Het maakt me niet zo heel veel uit of ik MVP word of niet, of ik dertig punten of één punt maak. Ik wil dat we gewoon met die beker kunnen staan aan het einde van die wedstrijd."

Punten binnenslaan

Abdelaziz gaf een paar jaar geleden zijn positie als spelverdeler op om als diagonaal te gaan spelen. In plaats van het opzetten van aanvallen, is hij nu degene die de punten moet binnenslaan.

Dat ligt hem goed: "Dat is de rol die ik fijn vind: als het punt erin geslagen moet worden, dan gaat de bal naar jou. Die druk die daarbij komt kijken, vind ik fijn en leuk."

"Ik denk dat ik daarom ook een stuk gelukkiger in het veld sta", aldus Abdelaziz, die dit seizoen wel weer moest invallen op zijn oude positie omdat twee teamgenoten met het coronavirus besmet waren.