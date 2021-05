Schoonspringduo komt op OKT tekort voor ticket Spelen: 'Was alles of niets'

Van Duijn en Jansen in actie in Tokio - AFP

Schoonspringsters Celine van Duijn en Inge Jansen zijn er niet in geslaagd zich als synchroonduo te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Het duo werd bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Japan tiende en dat was niet voldoende voor een ticket. Jansen (3-meterplank) en Van Duijn (10-metertoren) hadden zich individueel wel al geplaatst voor Tokio. Bij het OKT waren op de 3-meterplank nog vier tickets te verdelen onder de synchroonduo's. Van Duijn en Jansen kwamen, mede door een mislukte tweede sprong (contra zweef) op de geschoonde lijst uiteindelijk dertien punten tekort voor een ticket.

"Ja, de teleurstelling is wel groot, je werkt er hard aan en je laat er dingen voor. Dit is het moment dat je het moet doen en dat het dan niet lukt, is teleurstellend. Maar we wisten dat die kans erin zat en dat is topsport", analyseerde Van Duijn na afloop de jammerlijk mislukte kwalificatie. "Dit was de eerste wedstrijd in vijftien maanden en dan meteen kwalificatie voor de Spelen. Het was alles of niets." Dat het uiteindelijk misging, rekende Jansen zichzelf aan. "Ik heb het laten liggen bij de tweede sprong, ik maakte een technische fout. Verder hebben we wel gesprongen zoals we het ook kunnen." Historisch EK-goud Jansen werd in 2019 Europees kampioen op de 3-meterplank en Van Duijn greep EK-goud in 2018 op de toren. Een unieke prestatie, die volgens Van Duijn toentertijd misschien niet genoeg op waarde werd geschat. De twee schoonspringsters moesten ook wat langer wachten op hun kans om zich te kwalificeren. Het OKT werd tot twee keer toe geschrapt en uitgesteld vanwege de coronapandemie. Vorig jaar april gebeurde dat voor het eerst, dit jaar zou de herkansing volgen, eveneens in april. Maar omdat er tekortkomingen waren in de coronaprotocollen, werd het toernooi uitgesteld naar begin mei. Bekijk hieronder een reportage met Jansen en Van Duijn die we vorige maand maakten in aanloop naar het OKT.

Na vijftien maanden maken Jansen en Van Duijn zich weer klaar voor wedstrijd - NOS