Nieuwe versoepelingen uitgesteld, 'daling nog niet voldoende zichtbaar'

Morgen is er dus ook geen Catshuis-sessie, waar ministers over corona spreken met deskundigen. Dat overleg wordt verplaatst naar volgend weekend. Ook is er maandag sowieso geen persconferentie.

In de verklaring zegt het demissionaire kabinet te "zien dat de cijfers over de piek heen raken" maar ook dat "de daling nog niet voldoende zichtbaar is om de volgende stap van het openingsplan verantwoord te kunnen zetten".

Bij de vorige versoepelingen , die afgelopen woensdag ingingen, ging het kabinet sneller dan het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde . Dat bleek uit de toelichting die Aura Timen van het RIVM, tevens secretaris van het OMT, op de cijfers gaf. Ze zei toen dat versoepelen verantwoord was als we "in de dalende poot" van de epidemie zitten, en benadrukte dat dat nog niet het geval was.

Volgens het oorspronkelijke routeplan had het demissionaire kabinet dit weekend willen besluiten om vanaf 11 mei meer mogelijk te maken. Het was het idee om pretparken, dierentuinen en sportinstellingen onder voorwaarden meer mogelijkheden te geven. Die stap durft het kabinet nu niet aan, vanwege de grote belasting van de ziekenhuizen.

Teleurstelling

Brancheorganisaties reageren teleurgesteld op het uitstel van de versoepelingen. "Maar we begrijpen het wel", zegt Jan Brands van Cultuurconnectie, de branchevereniging voor amateurkunst. "Als de daling in de cijfers nog niet voldoende zichtbaar is, begrijpen we dat er soms andere keuzes gemaakt moeten worden."

"Natuurlijk hebben we er begrip voor dat de druk op de zorg niet te hoog mag worden", zegt Ronald Wouters van NL Actief namens de fitnessbranche. "Maar een goede weerstand door een gezonde leefstijl, door bewegen, dat is een deel van de oplossing. Want het draagt bij aan het verlichten van de druk op de zorg." Volgens Wouters is er veel waardering vanuit het ministerie voor zijn sector, maar vertaalt dat zich niet uit in beleid. "In die zin is het frustrerend."

Ook de vereniging voor Dierentuinen, de NVD, is teleurgesteld. "We hebben hele goede protocollen en ook hebben we aangetoond dat we een onderdeel zijn van de oplossing. We kunnen het bezoek op onze locaties goed reguleren", zegt directeur Wineke Schoo tegen persbureau ANP. De directeur benadrukt de ogen niet te sluiten voor de cijfers: "Maar het zou fijn als we inmiddels ons geld van de bezoekers krijgen, en niet van de overheid."