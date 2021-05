Twee beachduo's naar laatste acht in Mexico; Boermans/De Groot laat zich weer zien

Boermans/De Groot treft nu in de kwartfinales het als vijfde geplaatste Amerikaanse duo Nicholas Lucena/Philip Dalhausser.

Boermans en De Groot zijn wederom bezig aan een sterk toernooi. Vorige week, op het tweede van de drie toernooien in Mexico, werd het duo uiteindelijk vijfde. In de achtste finales van vrijdag rekenden de Nederlanders af met het Amerikaanse koppel Chaim Schalk en Theodore Brunner: 21-15, 21-19.

Twee Nederlandse beachvolleybalduo's hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het derde en laatste viersterrentoernooi in het Mexicaanse Cancún. Stefan Boermans en Yorick de Groot en het duo Marleen van Iersel en Pleun Ypma bereikten de laatste acht.

Het duo Van Iersel/Ypma had in Cancún een extra set nodig om de Amerikaansen Emily Stockman en Kelley Kolinkse te verslaan. Zij treffen in de kwartfinales de als eerste geplaatste Agatha Bednarczuk Rippel en Eduarda Santos Lisbo uit Brazilië.

Geen herhaling

Voor Sanne Keizer en Madelein Meppelink zat er geen herhaling in van vorige week, toen het duo net naast het brons greep. Deze keer moesten de beachvolleybalsters het in de achtste finales afleggen tegen Lidy Echeverria en Yanisleidis Sanchez uit Cuba; 21-16, 21-18.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen waren al eerder uitgeschakeld. Zij moesten in de eerste ronde van de knock-outfase spelen, omdat zij een van de pouleduels hadden verloren. Uiteindelijk verlieten ze het toernooi nog voor de achtste finales.

Het toernooi in Cancún duurt nog tot en met zondag.