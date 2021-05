Corona veranderde wereldstad New York in een slaapstad, zo gaat het daar nu

Manhattan, Times Square, Central Park en Fifth Avenue - bijna een jaar lang waren ze niet meer dan een stil decor. Verlaten, omdat de doodsbange inwoners van New York zoveel mogelijk binnen zaten.

32.000 New Yorkers overleefden corona niet, één op de zeven ondernemers in de stad ging eraan onderdoor. Maar langzamerhand komen de straten van de stad weer tot leven.

Vanaf 1 juli wil de burgemeester alle coronabeperkingen opheffen, zei hij deze week. Elke week worden een half miljoen inwoners gevaccineerd. Jonge ondernemers grijpen de reset aan om hun dromen te verwezenlijken.

Maar de stad die eerder nooit sliep, is nog altijd niet de oude. Correspondent Marieke de Vries neemt je mee in het nieuwe New York: