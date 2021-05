Verstappens team mikt op dominantie: 'Gaan Mercedes zware tijd bezorgen'

"Ik geniet van onze seizoenstart", zegt Verstappens teambaas Christian Horner in het Portugese Portimão, waar zondag de derde grand prix van dit seizoen wordt verreden. "We kwamen de afgelopen jaren niet geweldig uit de startblokken. We zijn niet verwend, maar nu gaan we Mercedes een zware tijd bezorgen."

Het is in de statistieken weliswaar nog niet echt te zien, maar Red Bull heeft de aanval op de troon ingezet. Dat Hamilton de WK-dans leidt, dankt de regerend kampioen slechts aan de snelste ronde in de grand prix van Emilia-Romagna.

De komst van een nieuw reglement was het startschot voor de recordreeks van Mercedes, maar het einde van dat tijdperk lijkt in zicht.

Max Verstappens team pronkt ook met een imponerende reeks in de Formule 1-boeken, maar dat is lang geleden. Red Bull Racing was van 2010 tot en met 2013 de beste met Sebastian Vettel, die vier keer op rij gekroond werd tot wereldkampioen.

Horner heeft na een reeks moeizame seizoenen ook geleerd niet te hoog van de toren te blazen.

"Fantastisch dat we nu echt een strijd aan de top hebben. Een duel tussen twee teams is veel boeiender dan een duel tussen twee teamgenoten. Wie deze strijd gaat winnen? Voor die vraag is het nog te vroeg. Ik denk dat we na de vierde race in Spanje meer weten, maar vooralsnog is de Formule 1-fan de grote winnaar."

Horner doelt op de felle gevechten tussen Hamilton en Verstappen. "Iedereen wil nog 21 van dit soort races zien. Dit is exact wat de sport heeft gemist. Rivaliteit en strijd. Natuurlijk geeft dat extra druk voor beide coureurs en hun teams. Ik ben benieuwd wie daar het beste tegen opgewassen is."

Red Bull moeilijk te remmen

Ook Toto Wolff heeft zich tijdens de eerste races van 2021 vermaakt. "Er was veel drama. Er gebeurde van alles", vertelt de teambaas van Mercedes. "De sport drijft op opwindende momenten en deze races waren topentertainment. Natuurlijk winnen we liever, maar Red Bull is momenteel moeilijk af te remmen."

Pikant is de coup die Red Bull Racing onlangs pleegde door Mercedes' meesterbrein Ben Hodgkinson los te weken. Daarmee verliest de renstal een sleutelpion die aan de wieg stond van de imposante succesreeks.

Hodgkinson gaat leiding geven aan de nieuwe motorendivisie van Red Bull, die op poten moet worden gezet omdat motorleverancier Honda na dit seizoen de Formule 1 de rug toekeert.