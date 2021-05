Waarom zo veel mensen juist nu in bitcoin stappen

De laatste maanden breekt de koers van de bitcoin record na record. De aantrekkingskracht groeit, steeds meer mensen investeren in de digitale munt. Naar schatting hebben inmiddels zo'n 700.000 Nederlanders bitcoin in hun bezit. En ook andere cryptocurrency stijgen snel in waarde.

Tegelijkertijd waarschuwen economen en andere experts voor de extreme koersschommelingen van cryptogeld, en trekken ze de toekomst van het digitale geld in twijfel.

Hoe werkt de technologie achter bitcoin en waarom is-ie juist nu weer zo populair? Dat leggen we uit. Voor deze video hebben we onder meer gesproken met Bert Slagter van LekkerCryptisch.