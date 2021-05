Schippers bij WK estafette op zoek naar olympisch ticket en 'natuurlijke pas'

Schippers kwam dit jaar nog niet in actie, omdat ze ervoor koos om het indoorseizoen geen prioriteit te geven. In plaats daarvan werkt de winnares van olympisch zilver in Rio langzaam toe naar haar grote doel van dit jaar: de Spelen in Tokio.

De WK estafette zijn zaterdag en zondag vanaf 18.30 uur live te zien bij de NOS, via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Samenvattingen van de races zijn ook te zien in het Sportjournaal op NPO 1, op NOS.nl en in de NOS-app.

Drie Nederlandse estafetteteams hopen zich dit weekeinde bij de WK in Polen te plaatsen voor de Spelen: de vrouwen op de 4x100 meter, de mannen op de 4x400 meter en dan is er ook de 4x400 meter gemengd nog. Om een olympisch ticket te bemachtigen, moeten de teams de finale halen door bij de beste acht landen te eindigen in de series.

De 28-jarige sprintster is blij dat ze eindelijk weer in een stadion mag lopen, want de wedstrijden heeft ze toch wel gemist. "Ja, ergens wel. Maar ik heb wel vaker geen indoorseizoen gedraaid, dus voor mij is het niet heel anders dan andere jaren. Ik vind het wel fijn om meteen op dit niveau te beginnen, want er telt wel wat voor ons hier."

Daarnaast kijkt Schippers ernaar uit om na een verloren jaar, waarin de Spelen werden uitgesteld en ze tobde met een rugblessure, zich weer te focussen op een grote wedstrijd.

"Ik ben een ontzettende toernooiloopster, mijn focus moet op een toernooi zitten. Als dat er niet is, merk ik dat het soms wat lastig is. En de blessures die erbij kwamen kijken vorig jaar... het zat in dat opzicht niet helemaal mee, maar ik heb wel een paar keer de juiste dingen laten zien. Als ik dat kan doorzetten in de trainingen, en in de wedstrijden nu, dan heb ik daar vol vertrouwen in", zegt Schippers.

De 'Schippers-turbo'

De atlete is al langer op zoek naar de 'Schippers-turbo', die haar in 2015 en 2017 een wereldtitel op de 200 meter opleverde. Samen met haar coach Bart Bennema, met wie ze na een pauze sinds 2018 weer samenwerkt, komt Schippers weer steeds dichter bij haar natuurlijke manier van sprinten.

"Mijn natuurlijke pas, die ik vroeger altijd had, daar zijn we nog steeds mee aan het werk. Dat is mijn boodschap voor dit jaar, dat moet ik er weer in zien te krijgen. Dat lijkt nu in de trainingen steeds beter te worden. Het lukt steeds vaker wel dan niet", aldus Schippers.

"Eigenlijk voel ik me heel goed. Nu kan ik hopelijk langzaam een beetje het seizoen in groeien en zorgen dat ik op de Olympische Spelen mijn beste tijden loop."