Drie doden nadat vliegtuigje op huis stort bij Nederlands-Duitse grens

Bij een ongeluk met een klein vliegtuigje in de Duitse plaats Wesel, niet ver van de Nederlandse grens, zijn drie doden gevallen. Het ultralichte vliegtuig stortte neer op het dak van een appartementencomplex. Het pand vloog meteen in brand.

Twee inzittenden van het vliegtuig kwamen om, meldt de Duitse krant Rheinische Post. Het derde slachtoffer is een vrouw die met haar kind op de zolderverdieping van het gebouw woonde. De tweejarige peuter raakte lichtgewond.

Het appartement op de bovenste verdieping is volledig verwoest. In de wijde omgeving was de rook van de brand te zien.