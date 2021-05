Leger Tsjaad claimt succes in regio waar president dodelijk werd verwond

Het Tsjadische leger zegt dat het in de afgelopen twee dagen "enkele honderden" rebellen heeft gedood in het westen van het land. In die regio werd vorige maand de onlangs herkozen president Déby nog dodelijk verwond bij een bezoek aan de frontline. Aan de kant van het leger zouden zes doden zijn gevallen.

De militaire raad, die het land regeert sinds de dood van Déby, zegt een offensief van de rebellen bij het westelijke dorp Nokou te hebben afgeslagen. "De zoektocht naar de laatste voortvluchtigen gaat door", aldus de militairen. Enkele tientallen leden van rebellengroep Fact uit het noordelijk gelegen Libië zouden gevangen zijn genomen.

De raad met generaals wordt geleid door Mahamat Idriss Déby Itno, de zoon van de gedode president. Het leger heeft een overgangsperiode afgekondigd van achttien maanden. Daarna is het de bedoeling dat er "vrije, democratische verkiezingen" worden georganiseerd, maar de rebellen wijzen het gezag van Déby af en zetten de strijd voort in de woestijn.

Honderden betogers opgepakt

Ook de Tsjadische oppositie wijst de militaire raad af en spreekt van een coup. In het Centraal-Afrikaanse land zijn volgens de Verenigde Naties meer dan 700 mensen opgepakt bij demonstraties tegen de regering. Volgens ooggetuigen is daarbij dinsdag met scherp geschoten op betogers in de twee grootste steden van het land, N'Djamena en Moundou.

Het conflict in Tsjaad kan grote gevolgen hebben voor de regio. Tsjaad heeft een belangrijke rol in de internationale strijd tegen jihadisten in het Sahel-gebied.