Australiërs die uit India terugkomen riskeren celstraf • Ook VS komt met reisbeperkingen India

Iedereen die binnen veertien dagen na een bezoek aan India Australië probeert in te reizen, riskeert vanaf maandag een hoge boete en een gevangenisstraf, heeft de regering bekendgemaakt. De boete kan oplopen tot 66.000 dollar (42.000 euro), de gevangenisstraf tot vijf jaar.

"De regering neemt dit soort beslissingen niet lichtvaardig", aldus minister Hunt van Volksgezondheid. "Maar het is noodzakelijk om de integriteit van het Australische zorgsysteem en de quarantainesystemen te beschermen en om het aantal covid-19-gevallen in de quarantainefaciliteiten op een beheersbaar niveau te houden."

Australische media melden dat het voor het eerst in de geschiedenis illegaal is voor Australische staatsburgers om terug naar huis te komen. De kritiek dat het onverantwoordelijk is om Australiërs te laten stranden in een land dat met ernstige zuurstoftekorten kampt, is van de hand gewezen door minister Frydenberg van Financiën. Hij spreekt van en drastische maar noodzakelijke maatregel, die is genomen op basis van medisch advies.

De stap volgt op de terugkeer van twee Australische cricketspelers die in India waren geweest. Omdat Australië vliegverkeer uit India al had stilgelegd, waren zij terug naar huis gereisd via een overstap in Qatar. In reactie daarop liet premier Morrisson al weten dat de regering meer zou gaan doen om te voorkomen dat reizigers de reisbeperkingen voor India konden omzeilen.