Attractieparken: wacht met besluit versoepelingen • Technische problemen GGD-website

De ernstige bijwerking die de vaccins van AstraZeneca en Janssen heel soms veroorzaken, wordt nog altijd niet begrepen. Het is inmiddels duidelijk dat de zeldzame combinatie van een trombose in het brein, die gepaard gaat met een tekort aan bloedplaatjes, wordt veroorzaakt door een auto-immuunreactie. Maar waardoor dit komt, is nog niet bekend.

Er zijn genoeg theorieën, maar we weten het niet, zeggen Marieke Kruip en Eric van Gorp, hematoloog en viroloog in het Erasmus MC zaterdag in Trouw. Er zijn veel oorzaken denkbaar die allemaal moeten worden onderzocht, zegt Van Gorp in de krant. "De werkelijkheid is zeer complex. We moeten waken voor een tunnelvisie en niet te snel inzoomen op één verklaring."

Eerder waarschuwden deskundigen al voor een 'hyperfocus' op de mogelijke bijwerkingen van vaccins. Volgens hen is het belangrijk dat er naar de grootte van het risico van de mogelijke bijwerkingen wordt gekeken. "Risico's kun je nooit 100 procent uitsluiten", zei hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond. "Je moet kijken naar de voordelen en de nadelen van een vaccin en die tegen elkaar afwegen. In dit geval is het risico heel klein."