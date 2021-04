Autobom eist zeker 27 levens in Afghanistan, ook scholieren gedood

Bij een zware explosie door een autobom in de Oost-Afghaanse provincie Logar zijn zeker 27 doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens de autoriteiten was de ontploffing bij een pension in de provinciehoofdstad Puli Alam. De gasten zaten op dat moment aan de iftarmaaltijd, nadat ze overdag hadden gevast in verband met de ramadan.

Onder de doden zijn middelbare scholieren, die naar de stad waren gereisd om een toelatingsexamen voor de universiteit te doen. Ook een groep politieagenten is door de ontploffing om het leven gekomen. Mogelijk liggen er onder het puin van het gasthuis nog meer lichamen, denken de autoriteiten.

Rond het getroffen pension is veel schade, onder meer aan woningen en aan een ziekenhuis. Bij verschillende huizen is het dak ingestort. Een nog onbekend aantal mensen is bedolven onder puin en hulpverleners proberen hen te bevrijden. Op beelden die op sociale media worden gedeeld, is te zien dat mensen onder de brokstukken vandaan worden getrokken.

Terugtrekking troepen

Wie er verantwoordelijk is voor de aanslag is nog onduidelijk. Een woordvoerder van de Taliban zegt tegen persbureau Reuters de zaak te onderzoeken. Waarom het pension het doelwit was van de aanslag, is ook nog niet bekend.

Vandaag beginnen de Verenigde Staten en de NAVO met het terugtrekken van hun militairen, die uiterlijk 11 september geheel moeten zijn vertrokken. Sinds bekend is geworden dat de troepen worden teruggetrokken, is het geweld in Afghanistan toegenomen.