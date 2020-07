De uitzending van 25 juli: 'Gelukkig ben ik geen politicus' / Oplopende spanningen China en VS / Veteranen beschermen demonstranten / Gevolgen corona in Verenigd Koninkrijk

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care - Nieuwsuur

'Gelukkig ben ik geen politicus' Wat als er nog één bed over is op de intensive care en een 70-jarige coronapatiënt komt net iets eerder in het ziekenhuis dan een 16-jarige? Voor Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, is het een duidelijke keuze. "Wij dokters zouden toch echt gaan voor die 16-jarige." Gommers botst tijdens de coronacrisis vaker met de politiek. Nieuwsuur blikt met hem terug op de eerste weken van de uitbraak, toen hij plots een bekende Nederlander werd. Bekijk zijn verhaal en dat van de andere drie hoofdrolspelers ook in onze YouTube-video:

Spanningen tussen China en VS lopen verder op Het Chinese consulaat in de Amerikaanse stad Houston is kort na de gedwongen sluiting opengebroken door federale agenten. Afgelopen dinsdag besliste de VS dat China het consulaat in Houston binnen enkele dagen moest sluiten. Volgens Amerika was het een spionagebolwerk. China reageert woest. Correspondenten Marieke de Vries in Washington en Sjoerd den Daas vanuit China vertellen wat dit betekent voor de verhouding tussen de twee grootmachten.

Moeders, vaders en veteranen beschermen demonstranten in Portland Moeders, vaders en veteranen vormen in de Amerikaanse stad Portland een muur om demonstranten van Black Lives Matter te beschermen tegen de federale politie. Portland is al weken het toneel van hevige protesten. Correspondent Marieke de Vries legt uit wat er precies aan de hand is.

De harde gevolgen van corona in het Verenigd Koninkrijk Het Verenigd Koninkrijk werd zwaar getroffen door corona. In Noord-Engeland, waar de arbeiders massaal op premier Boris Johnson stemden, ondervinden mensen de harde gevolgen van de coronacrisis. De grenzen zijn net geopend. Correspondent Saskia Dekkers maakte de oversteek.