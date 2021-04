De Graafschap stapje dichter bij eredivisie na gelijkspel bij kampioen Cambuur

In de Keuken Kampioen Divisie heeft de topper tussen SC Cambuur en De Graafschap geen winnaar gekregen: 1-1. De Graafschap had bij winst een grote stap richting promotie gezet, maar Cambuur - dat al kampioen is - weigerde mee te werken aan een Doetinchems feestje.

De 'Superboeren' hebben in de resterende twee wedstrijden (tegen Jong Ajax en Helmond Sport) genoeg aan een zege om zeker te zijn van eredivisievoetbal volgend seizoen. In de Keuken Kampioen Divisie promoveren de nummers een en twee rechtstreeks.

Aanvankelijk heerste Cambuur op eigen veld tegen De Graafschap, zonder grote kansen te creëren. Uit een scherpe corner kopte Ted van de Pavert via de rug van Michael Breij echter raak voor De Graafschap: 0-1.

Na een uur knalde Giovanni Korte na een knappe aanval de 1-1 hard in de kruising.