Ajax-vrouwen behalen broodnodige zege op ADO in kampioenspoule

In de kampioenspoule van de vrouwen Eredivisie heeft Ajax een broodnodige zege behaald op ADO Den Haag. In eigen huis waren de vrouwen van Ajax met 2-0 te sterk voor ADO.

Aanvoerster Stefanie van der Gragt stond weer in de basis, de Oranje-international was in de verloren wedstrijd tegen PSV nog afwezig vanwege ziekte. Keepster Lize Kop is nog altijd niet hersteld en dus stond Claire Dinkla weer tussen de palen.

In tegenstelling tot vorig week had de keepster een stuk minder te doen. Ajax nam in de wedstrijd het initiatief en kwam na een halfuur spelen op voorsprong door Chasity Grant. De 20-jarige aanvaller mocht aan de rechterkant vrij de zestien inlopen en kon gemakkelijk afronden.

Kans op kans

Ook na rust nam Ajax het initiatief en probeerde het nog altijd tevergeefs de voorsprong te vergroten. Na een uur spelen begon ADO, dat zijn eerste wedstrijd gelijkspeelde tegen FC Twente, zich te melden in het zestienmetergebied van Ajax. Routinier Nadine Noordam had de gelijkmaker op de voet, maar raakte de lat.